Star Plus

Star Plus

Las plataformas de streaming se han vuelto fundamentales para los fanáticos del cine y las series, especialmente en el período de pandemia donde la gran mayoría de las salas de cine se encontraban cerradas.

Muchas de las producciones que tenían contemplada su estreno en la pantalla grande, debieron adaptarse a las diferentes plataformas para llegar a los fans. Es por eso que en la actualidad, además de la reconocida plataforma Netflix, podemos ver diversas películas en Amazon Prime Video, HBO Max, Disney Plus y Star Plus.

Esta última es una de las más recientes y a pesar de que pertenece a Disney, contiene contenido para adultos como los deportes en vivo de la cadena de ESPN.

A continuación te contamos las películas y series que debes ver en Star+.

¿Cuáles son las 10 películas y series que debo ver en Star+?

Películas

Free Guy

Esta película cuenta la historia de un cajero de banco que descubre que, en realidad, es una personaje sin papel dentro de un brutal videojuego de mundo interactivo, es decir, su vida la está viviendo dentro de un videojuego.

Jojo Rabbit

Jojo Rabbit relata la historia de un niño alemán perteneciente a las Juventudes Hitlerianas que ve su mundo "patas arriba" cuando descubre que su madre esconde en su ático a una niña judía. Con la ayuda de su amigo imaginario (Hitler), Jojo deberá afrontar su ciego nacionalismo con las contradicciones de la guerra.

Deadpool

Esta película está basada en el anti-héroe menos convencional de Marvel Deadpool. Narra el origen de un ex-operativo de las fuerzas especiales convertido en mercenario, y que tras ser sometido a un experimento adquiere poderes de curación rápida. Dotado de nuevas habilidades, Deadpool intentará cazar al hombre que casi destruye su vida.

El Renacido

Tras el brutal ataque de un oso, Hugh Glass es dado por muerto por un traicionero miembro de su equipo de caza, pero contra todo pronóstico, soporta el dolor y lucha contra un invierno implacable en terrenos desconocidos, en una aventura que registra el extraordinario poder del espíritu humano.

Nomadland

Nomadland cuenta la historia de una mujer (Ferns) que después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste de EEUU como una persona nómada en una casa rodante.

Series

Chucky, la serie

Esta serie relata los orígenes más oscuros de Chucky uno de los villanos más icónicos de la pantalla. Poseído por el alma del asesino en serie 'Charles Lee Ray', este muñeco de apariencia bondadosa para su dueño, trata de vengar la muerte a través de las vidas de la gente.

En la noche de Halloween, Chucky decide asesinar a uno de los enemigos de su dueño (Jake) en una fiesta de disfraces, lo que obliga a Jake a tener que deternerse a toda costa.

How I Met your Mother

Serie de televisión que tiene varias temporadas va mostrando como Josh les cuenta a sus hijos como conoció a su madre y cómo fue su vida hasta que, por fin, encontró el amor verdadero. A lo largo de su vida cuenta con la amistad de Barney, Robin, Lily y Marshall.

Los Simpson

Esta serie cuenta la entretenida historia de una familia proveniente de la ciudad de Springfield donde el papá, Homero, trabaja en una central nuclear y aunque trata de hacer lo necesario por el bienestar de su familia, no es el padre de familia perfecto.

This Is Us

Una historia honesta y provocativa que sigue a un grupo único cuyos caminos se cruzan y las historias de vida se estrelazan de forma curiosa. This Is Us es una comedia dramática moderna que desafía las suposiciones cotidianas sobre la gente que crees conocer.

The Walking Dead

The Walking Dead relata la historia de un grupo de supervivientes luego de un apocalipsis zombie mientras recorren EEUU para ponerse a salvo. La serie se centra en la relación de los personajes, su evolución y comportamiento en las situaciones críticas.