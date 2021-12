Spider-Man: No Way Home | Revisa en detalle y HD el nuevo traje del Peter Parker de Tom Holland

Ya va más de una semana del estreno oficial en cines de Spider-Man: No Way Home y aún hay algunas cosas que quedan pendientes para los fans que ya lograron ver la película.

El estreno de Sony y Marvel Studios con Tom Holland vino a culminar una trilogía con el Peter Parker que hace equipo con los Vengadores y en esta saga ha tenido como mentores a Iron Man y Doctor Strange.

Y si bien son varios spoilers los que se han revelado en redes sociales y han molestado a más de alguno, hay uno que incluso los que vieron la película no tienen muy claro aún.

ATENCIÓN: A CONTINUACIÓN HAY SPOILERS DE SPIDER-MAN: NO WAY HOME. SI NO VISTE LA PELÍCULA, NO SIGAS LEYENDO.

En el final de la película y tras lograr ganar la batalla final, Peter es un completo extraño para sus amigos y debe emprender rumbo solitariamente, muy similar a la forma en que lo logra el Peter Parker de Tobey Maguire en la trilogía original.

Ya en su departamento, Peter muestra que se hizo su propio traje, ya que no tiene la tecnología Stark que lo ayudó a tener su atuendo las primeras películas.

En el final podemos ver a Spider-Man balanceándose por las calles de Nueva York en invierno y con este nuevo traje del Hombre Araña muy inspirado en los cómics. Con un azul claro y bastante llamativo, más el clásico rojo, podemos ver en la pantalla por primera vez este traje que causó emoción en los fans.

Sin embargo y debido a los movimientos de cámara y la velocidad de Spidey de columpiarse, no existió una imagen full HD y clara de este traje. Si bien aún no hay una imagen oficial del traje de la película, existe un adelanto bastante importante.

A continuación te mostramos en HD y los detalles del nuevo traje de Spider-Man tras No Way Home, claro que esta gráfica es en formato videojuego: