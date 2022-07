Este viernes llega finalmente a las plataformas online Spider-Man No Way Home, con el emocionante encuentro de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland.

Spider-Man: No Way Home | ¿A qué hora se estrena y cómo ver por streaming en HBO Max?

Todo un acontecimiento fue el año pasado y gran parte de este 2022 Spider-Man: No Way Home. Y es que con su estreno la película sorprendió a los fanáticos del Hombre Araña que pudieron no ver a uno, sino a tres arácnidos.

Con una campaña de evitar los spoilers que duró varias semanas, finalmente el mismo Sony Pictures anunció que junto a Tom Holland aparecían en la producción Tobey Maguire y Andrew Garfield retomando sus roles del superhéroe.

Con divertidas imágenes y una propaganda que continuó para las versiones digitales, Spider-Man No Way Home se convirtió en una película de gran éxito y sobre todo en un difícil momento en que la pandemia había alejado a la gente de los cines.

Y tras meses de espera, finalmente Sin Camino a Casa llega de manera oficial al streaming, en una cinta que incluye las participaciones de actores icónicos como Alfred Molina, Willem Dafoe y Benedict Cumberbatch haciendo más que cameos en esta tercera película de la saga del Hombre Araña de Holland y que también participó Marvel Studios como parte del Universo Cinematográfico de los Vengadores.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: No Way Home en HBO Max?

El estreno de Spider-Man No Way Home está programado para este viernes 22 de julio en HBO Max.

¿A qué hora se estrena Spider-Man: No Way Home?

Por ahora no hay horario confirmado por HBO Max, pero se espera que se estrene en Chile a eso de las 3 o 4 AM de este viernes.

3:00 AM: México, Colombia, Perú, Ecuador

4:00 AM: Chile, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Bolivia, Paraguay

5:00 AM: Argentina, Uruguay y Brasil

Horario sujeto a confirmación*