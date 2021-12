A casi una semana del estreno de Spider-Man: No Way Home, aquí te contamos dónde ver todas las películas del Hombre Araña.

Spider-Man No Way Home | ¿Dónde ver las películas anteriores antes del estreno?

Spider-Man es posiblemente uno de los superhéroes más querido de Marvel. No por nada, tiene siete películas que son live-action y una que es animada. Por lo mismo, las expectativas sobre Spider-Man: No Way Home están cada vez más altas, especialmente por la posibilidad de ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield ayudando al Hombre Araña de Tom Holland.

A poco más de una semana de su estreno en cines, te estarás preguntando dónde ver todas las películas del personaje arácnido para estar preparado. No te preocupes, porque a continuación te contamos en qué servicio de streaming puedes disfrutralas.

¿Dónde ver todas las películas del Hombre Araña?

Spider-Man (2002)

Esta es la primera película dedicada al Hombre Araña de la mano de Sam Raimi donde el protagonista es Tobey Maguire. Acá se cuentan los inicios del superhéroe quien debe enfrentarse a El Duende Verde.

Se puede ver en Netflix

Spider-Man 2 (2004)

El regreso de Peter Parker fuera del colegio, donde deberá balancear su vida personal, académica, sus dos trabajos y su vida como héroe. Acá se presenta al famoso Dr. Otto Octavius más conocido como Dr. Octopus, quien aterroriza a la ciudad y amenaza con destruir todo.

Se puede ver en Netflix

Spider-Man 3 (2007)

La última película de Sam Raimi cuenta con tres villanos: Venom, Sandman y una nueva versión de El Duende Verde. Peter Parker deberá recordar por qué se convirtió en héroe y a no dejarse seducir por las salidas fáciles.

Se puede ver en HBO Max

El sorprendente Hombre Araña (2012)

Esta nueva versión contó con el protagonismo de Andrew Garfield y muestra que el interés amoroso de Peter Parker ya no es Mary Jane Watson, sino que es Gwen Stacy. El villano de la historia es Lagarto.

Se puede ver en HBO Max

El sorprendente Hombre Araña 2 (2014)

En esta entrega vemos como se fortalece la relación amorosa entre Peter y Gwen. El villano en esta cinta es Electro, quien es interpretado por Jaime Foxx, quien volverá en Spider-Man: No Way Home.

Se puede ver en Movistar Play

Spider-Man: De Regreso a Casa (2017)

Esta película nació cuando Marvel retomó el control creativo de el Hombre Araña. Esta vez, el protagonista es Tom Holland, pero eso no es todo porque el mentor es Tony Stark. Es la primera de todas las películas de Spider-Man que está conectada al Universo Cinematográfico de Marvel.

Se puede ver en Netflix

Spider-Man: Lejos de Casa (2019)

Luego de los sucesos de Avengers: Endgame, el mundo empieza poco a poco a recuperarse. Incluso Peter, el que tiene que acomodar su vida y relaciones. En esta entrega el villano es Misterio y el final nos deja bastante expectantes sobre lo que ocurrirá en la tercera entrega.

Se puede ver en Amazon Prime Video

Spider-Man: Un Nuevo Universo (2018)

Esta cinta no tiene a Peter como su protagonista, sino a Miles Morales. Eso sí, si vemos a Peter y a Gwen, y a varias versiones más del personaje arácnido. Luego que el Spider-Man de este universo muriera, Miles tiene que ver la forma de arreglar las cosas. Tendrá la ayuda de las versiones de Spider-Man de otros universos.

Se puede ver en Amazon Prime Video