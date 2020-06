Inician la producción de la secuela para "Spider-Man: Into the Spider-Verse"

Los responsables de "Spider-Man: Into the Spider-Verse", la exitosa película animada con el icónico superhéroe de 2018, han dado un nuevo paso para sacar adelante la secuela prometida, iniciando esta semana las gestiones de producción.

Mientras la mayoría de las películas se mantienen con su proceso de desarrollo estancado por la pandemia del coronavirus o algunas se encuentran a días de reactivarse, la entrega de Sony se adelantó a todas, según confirmó uno de los animadores involucrados en la entrega.

Fue Nick Kondo, quien este lunes publicó prácticamente el anuncio de que la entrega ya estaba en marcha, por medio de un tuit en el que contó que se encontraba "en el primer día de trabajo".

Junto a su publicación, Kondo compartió un clip que terminó de completar el significado del mensaje: aparecía el símbolo a modo de graffitti que identificó al alter ego de Miles Morales en la primera película, aunque con el año 2022 en el medio.

En una primera instancia, el debut de "Spider-Man: Into the Spider-Verse 2" se había planteado para abril de 2022. Sin embargo, por medio de sus redes sociales, el estudio confirmó que el estreno de la nueva película animada del arácnido en los cines será el 7 de octubre de 2022.

