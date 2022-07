Spider-Man está cada vez más cerca de llegar con varias de sus películas live action al servicio de streaming Disney Plus.

Sí, como lo leíste Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) y Spider-Man: Homecoming (2017) debutarán durante los próximos días en el streaming.

La llegada de las cintas de Peter Parker se enmarcan en el acuerdo entre Sony y Marvel, el que incluiría una nueva trilogía de películas protagonizadas por Tom Holland.

De esta manera, se sumarán a las 20 producciones de Marvel que actualmente se encuentran disponibles en la plataforma, incluyendo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, película que se estrenó en cines durante el mes de mayo.

¿Cuándo se estrenan las películas de Spider-Man en Disney+?

Las cinco películas sobre el Hombre Araña anteriormente mencionadas, se estrenarán el próximo viernes 8 de julio de 2022 en Disney+.

¿Qué pasa con las otras películas de Spider-Man?

Pese a que debutarán varias cintas protagonizadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland, hay algunas que quedaron fuera de este listado.

Esto se debe a que Spider-man 3 (2007) y Spider-man: Into the Spider-Verse (2018) aún están disponibles en Netflix, mientras que Spider-man: Far From Home en Prime Video. Por su parte, Spider-man: No Way Home llegará a HBO Max el próximo 22 de julio.