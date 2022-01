El legendario actor de cine y televisión Sidney Poitier, falleció se viernes a los 94 años. La carrera del icónico intérprete se extendió por más de siete décadas e incluyo clásicos filmes de Hollywood, como su recordada participación en cintas como "Adivina quién viene a cenar", "A Raisin in the Sun", y "Uptown Saturday Night"

La noticia fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, La causa de su muerte aún no se ha confirmado.

El actor entró en la historia del cine mundial al convertirse en el primer hombre negro en ganar un Premio de la Academia por su rol en Lilies of the Field, filme de 1963. El 2001 el actor también recibió un Oscar honorífico debido a su trayectoria en el mundo del séptimo arte.

El trabajo actoral más reciente de Poitier fue en la televisión, participando en la cinta To Sir, With Love II (1996) , un papel principal en Mandela y de Klerk de Showtime (Obteniendo su segunda nominación al premio Primetime Emmy en 1997), The Simple Life of Noah Dearborn de 1999 y The Last Brickmaker in America de 2001.

En 2009, el presidente Obama le entregó a Poitier la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de los Estados Unidos.