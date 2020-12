Sergio Rojas increpa a Michael 'guaguito' Roldán "a mi me gustaría que él pusiera las cartas sobre la mesa"

En un nuevo episodio de su programa de Instagram "el Live sin Nombre", Sergio Rojas aprovecho el momento para referirse a una situación con el ex conductor de Intrusos, Michael "Guaguito" Roldán

Comenzó contando que el rostro de la Red habría dejado un mensaje para Cecilia Gutiérrez tras su desvinculación del Me Late "les voy a contar el cahuín, resulta que Michael, cuando paso todo esto de la Cecilia, manda un mensaje al Instagram que antes era del Primer Plano del Pueblo y pone 'oye, que feo que te hayan echado porque tu eres la única periodista que reportea del programa, la única que investiga, la única que le da peso al programa".

Rojas indicó que quedo sorprendido con el mensaje "dije, ¿de qué está hablando este niñito? por favor"

Continuando con el tema indicó que "yo me sentí super violentado porque dije que feo que él además me este ninguneando a mi, este ninguneando a Lucho, a todos los panelistas que han pasado por el programa diciendo 'no, solo tú eres la que reportea enserio, la que dice las cosas de verdad' "

Señaló que mientras miraba "Hola Millones" vio a Roldán disfrazado para el espacio "una persona que está disfrazada de Luigi con una callampa atrás, no puede decirnos a nosotros que no reporteamos, que no investigamos. Córtala, no seai cabeza de pescado"

Para cerrar el tema añadió que "solamente quiero decirle a "guaguito" como esto es un programa donde nosotros ponemos las cartas sobre la mesa, a mi me gustaría que él pusiera las cartas sobre la mesa . Porque yo creo que él tiene muchas cosas que no dice, pero que si hace. y prueba de ello tengo en el WhatsApp de un amigo mío. Lo que yo le diría es que antes de que tire la piedra se preocupe de que no le vaya a caer de vuelta". explicó que "nosotros como periodista nunca vimos a "guaguito" en la calle reporteando, nunca lo vimos, nunca".

Y luego al concluir recordó la polémica salida de Ale Valle y Cata Pulido del programa "como me dice a mi traicionero, no sé qué, cuando el otro casi hizo un asado cuando echaron a la Ale Valle para quedarse con el puesto"