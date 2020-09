"Se veía muy raro": Carmen Gloria Bresky se sincera sobre su mala experiencia con el bótox

La actriz Carmen Gloria Bresky tuvo una sincera conversación con Francisca García-Huidobro en la que habló de los tratamientos estéticos a los que se ha sometido, particularmente le dedicó unas palabras a la mala experiencia que tuvo con el bótox.

"Yo me puse bótox una vez. Ahora no estoy con bótox. Esto fue hace tiempo y sabís que no me gustó tanto porque yo estaba grabando algo y, en verdad, me quitaba la movilidad de mis cejas. Tenía que hacer unas escenas que lloraba, se veía muy raro", dijo la intérprete en el programa online "#FRANcamente".

Esto justo antes de advertir que "mi vanidad de actriz es mayor que mi vanidad de verme bien".

Dada su fallida experimentación con el producto, Bresky optó por buscar tratamientos alternativos que generaran resultados similares. "Lo que hice hace poco es células madres, que te sacan un poco de sangre y te lo mezclan como… hacen una cosa loca, soy pésima para explicarte esto".

"Es como que centrifugan la sangre. Se llama 'Plasma Rico en Plaquetas'", contó. "Llevo una sesión, me tengo que hacer otra más (…) En el fondo me interesa, obviamente, que la piel se vea bonita, etcétera".

Aunque antes de terminar advirtió que "si en algún momento me quiero volver a poner bótox, me lo pondré".