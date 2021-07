Rodrigo González recuerda la broma de Eduardo Fuentes que se volvió viral

El comediante Rodrigo González estuvo presente en el programa de Chilevisión “Podemos Hablar”, en donde recordó la broma que le hizo Eduardo Fuentes en el programa “Abrazo de Gol” que se volvió viral´.

El animador del espacio Julian Elfenbein le consultó sobre el comentado momento que ocurrió el 2019.

En aquel espacio, el animador de La Red le contó una historia al humorista sobre su paso en Viña del Mar que lo emocionó hasta las lágrimas, resultando ser una broma.

“Fue con el afán de humillarme. La gente me pregunta si eso fue armado o no, Eduardo (Fuentes) es muy rápido. Su trabajo en Mentiras Verdaderas le proveyó de insumos para hacer reír”, señaló González.

El comediante indicó que previo a la humorada de Fuentes él ya se encontraba bastante emocionado, ya que la humorista Nathalie Nicloux, quien se encontraba en el espacio le había señalado que él fue una inspiración en su carrera.

“Yo fui a dar una charla vocacional a su liceo en La Florida, y ella dice en el programa que gracias a esa charla ella optó por estudiar teatro y yo me emocioné tanto y ella también y Eduardo ahí tirando la talla”, indicó Rodrigo.

“Me decía ‘Rodrigo yo estaba tirando la talla y te veía tan, tan frágil que no sabía si terminarla o no’. Y me mató, me sirvió igual porque me viralizó de nuevo”, comentó entre risas.

