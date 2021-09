Rick and Morty | Conoce la explicación del impactante final de la temporada 5

Rick and Morty

Rick and Morty

ALERTA DE SPOILER. La quinta temporada de “Rick and Morty” dejó más dudas que sorpresas, pues la ficción inspirada en parte por “Back to the Future”, tomó rumbos aún más sorpresivos que lo que ha acostumbrado a su audiencia. En la emisión del último episodio de este ciclo, varios enigmas fueron entregados, sobre todo en cuanto al final del mismo.

“Forgetting Sarick Mortshall” es el nombre del penúltimo capítulo de la quinta temporada, en el que se presenta una suerte de ruptura entre nieto y abuelo, por lo que cada uno toma su propio camino: Rick cría a dos cuervos, mientras que Morty se relaciona con un nuevo personaje llamado Nick. La unión que mantuvieron durante toda la serie no era más que un abuso hacia el joven, el cual se aleja casi definitivamente.

Ahora, en el último episodio del ciclo, “Rickmurai Jack” -referencia directa a la serie “Samurai Jack”-, se explica qué es la Curva Finita Central, objetivo directo de Evil Morty, pues es una barrera creada por los Ricks para separar a los universos donde Rick es el más inteligente del mundo, mientras que los Morty de cada lugar están destinados a sufrir por las peripecias del científico.

Finalmente, Evil Morty logra su cometido y abandona este loop de daño hacia los Morty del universo, abriendo un portal que lo lleva al otro lado de la Curva Finita Central. En tanto, los Rick y Morty que conocemos tendrán que apañárselas con un nuevo futuro; el cual está marcado por la aparición del portal amarillo.

Parece ser igual a los portales verdes acostumbrados durante la serie, pero nada es seguro y las teorías ya aparecen en torno a este nuevo misterio.