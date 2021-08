El actor Renato Jofré estuvo presente en un nuevo episodio de La Divina Comida en donde habló sobre distintos aspectos de su vida labora y personal.

Entre los invitados se encontraban el ex chico reality Agustín Pastorino y las actrices Daniela Ramírez y María José Necochea.

Cuando fue su turno de ser el anfitrión, el actor de Verdades Ocultas reveló cómo nació su historia de amor con su pareja con la que lleva 15 años.

"Nos conocimos en la U, amor platónico, como el niño que enloqueció de amor, yo decía 'que bacán esta loca, ¿por qué es así?', enganche altiro con ella y después comenzamos a trabajar juntos en una compañía".

El actor reveló que durante años fueron muy amigos, sin que pasara nada más, incluso ella lo ayudaba para que invitará a salir a otras mujeres. Sin embargo, a pesar de la amistad, el actor siempre sintió más. "Yo siempre la amé".

"Me vi enfrentado a mi mismo, 'yo dije o nunca más la veo porque esto me hace mal, porque en verdad yo la amo y se lo tuve que decir 'esto es lo que siento por ti' y ella como es toda hippienta dijo 'pero que lindo, si el amor es así (...) pero a mi no me pasa nada contigo".

Impactando a los comensales. Luego señaló que ella le dijo que no sentía lo mismo y que además estaba en una etapa muy distinta de su vida, ella es 12 años mayor que él y se estaba separando en ese momento. "Tenía la vida mucho más resuelta, tenía familia, tenía dos hijos".

Tras eso pasó un año y ella lo busco, así comenzaron oficialmente su relación, se casaron y el actor adoptó a los hijos de ella.