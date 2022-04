La estrella de Fast and Furious (Rápidos y Furiosos), Vin Diesel, anunció a través de su cuenta de Instagram que una destacada actriz de Marvel se unirá al elenco de la décima película de la franquicia.

La nueva producción que será dirigida por Justin Lin y que tiene contemplado su estreno para el mes de mayo de 2023, tendrá de regreso a Diesel como Dom Toretto, al igual que el resto del equipo conformado por Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang y Charlize Theron, quien interpretó a la villana Cypher desde "The Fate of the Furious".

Eso no es todo, porque también se anunció que Jason Momoa y Daniela Melchior se sumaron al elenco de estrellas, mientras que Dwayne Johnson, quien interpretó al rudo policía Luke Hobbs en cinco películas, rechazó una invitación pública de Diesel para regresar a la franquicia.

¿Qué actriz de Marvel se unió a Rápidos y Furiosos 10?

Se trata de Brie Larson, quien dio vida a Capitana Marvel en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Sí, sí, sí… ves a este ángel sobre mi hombro haciéndome reír, te dices a ti mismo 'Ese es el Capitán Marvel'. Claramente hay amor y risa en esta imagen. Sin embargo, lo que no ves es el personaje que te presentarán en 'Fast 10'. No tienes idea de lo atemporal y sorprendente que será en nuestra mitología. Más allá de su belleza, su intelecto… su Oscar, jaja es esta alma profunda que agregará algo que quizás no esperabas pero anhelabas. Bienvenido a la FAMILIA Brie”, escribió Diesel en Instagram.

Rápidos y Furiosos 10 se estrenará el próximo 19 de mayo de 2023.