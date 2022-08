De Tú a Tú, es el programa donde podemos disfrutar la conversación en profundidad que tiene el animador Martín Cárcamo en compañía de sus invitadas e invitados.

En esta oportunidad veremos al animador compartiendo junto a una de sus colegas y amigas de la televisión chilena.

La animadora no sólo mostrará a su familia, sino que también hablará de su vida, de su relación con su padre, de sus expectativas para el Festival de Viña 2023 y de su quinto bebé por nacer, a sus 42 años.

Contará además sobre su experiencia en su primer matrimonio a los 26 años, el cual duro un par de meses.

“Mi primer matrimonio fue mi primer gran fracaso. Yo me había terapiado, me tomé ese pololeo como si fuera un matrimonio, tratando de sacarlo adelante. Por eso me sentí en ese minuto muy fracasada, sentí que llevaba mucho tiempo trabajando para que eso no me pasara. Lo sentí como algo muy doloroso y me costó muchos años superarlo”, revelará.