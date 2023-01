Lana del rey es una artista que ha dado conocer su sello propio en sus canciones. Una cantante que mezcla diversos sonidos asociados a la música pop, folk, dance electrónica, entre otros, logrando atraer a muchos seguidores alrededor del mundo. Un lugar es Latinoamérica, y muchos fans han quedado entusiasmados con un rumor que indica la visita de la intérprete de Bor to Die al territorio hispano hablante.

¿Cuáles son los rumores sobre Lana del Rey y su visita a Latinoamérica?

Diversos medios de comunicación internacionales señalan que que la cantante estaría en negociaciones para visitar Latinoamérica dentro de los próximos meses. Además, José Norberto Flesch, periodista brasileño conocido por entregar datos concretos sobre conciertos en Brasil y Latinoamérica, afirmó que Lana Del Rey vendría a la región. Según sus fuentes, la artista se presentaría en Brasil durante marzo.

Tras el anuncio del comunicador, la noticia se viralizó rápidamente por redes sociales y llegó a la misma cantante. Así mismo, Lana del Rey a través de su cuenta personal de Instagram, dio por seguro la noticia de su visita a Brasil por su espectáculo musical. No obstante, no aseguró si visitaría confirmó que sí irá a Brasil, aunque no se refirió si visitará otros países de Latinoamérica.

"Voy a ir y les mando mucho amor", publicó la artista en su perfil señalando sus posibles conciertos en Brasil. Lamentablemente, no tenemos la seguridad si Lana Del Rey vendrá a Chile, aunque es existe una gran posibilidad de que ocurra si es que visita Brasil.

¿Cuándo fue la última vez que Lana del Rey visitó Chile?

La última vez que tuvimos a Lana Del Rey en nuestro país fue en el Lollapalooza Chile 2018.