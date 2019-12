Lana del Rey presenta videoclip de 14 minutos para tres de sus canciones

La alabada artista Lana del Rey presentó este viernes el videoclip "Norman F***ing Rockwell", que incorpora visuales para tres temas extraídos de su más reciente disco con el mismo nombre.

Se trata de una pieza audiovisual dirigida por su hermana Chuck Grant, en un trabajo que comprende las canciones "Norman F****ng Rockwell", "Bartender" y "Happiness is a butterfly".

Este lanzamiento se suma a la publicación previa de otro trabajo de entrega múltiple, con "Fuck it I love you" y "The greatest" incluidos también en un solo video.

"Norman F****ng Rockwell", de más de 14 minutos, se puede revisar aquí: