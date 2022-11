La producción spin off de Star Wars está por terminar y se anuncia una nueva entrega sobre el mítico Andor.

Una historia que nos adentra en los orígenes temporales de Star Wars es lo que ofrece la serie Andor. Su primera entrega se encuentra en streaming y ha dejado a sus fans con ganas de ver al legendario espía rebelde Cassian Andor y sus difíciles misiones en una segunda temporada donde seguro volverán muchos personajes de este primer debút.

¿Quiénes vuelven a la segunda temporada de Andor en Disney +?

El director Tony Gilroy confirmó quienes seguirán acompañando al protagonista Andor quienes oficialmente son Luthen Rael (Stellan Skarsgard) y Mon Mothma (Genevieve O'Reilly). Se especula también con la introducción de K-2SO (Alan Tudyk).

Además, Gilroy anunció que el cineasta mexicano Alonso Ruizpalacios (Güeros) será el encargado de dirigir algunos capítulos de la segunda entrega junto a otros directores como Ariel Kleiman y Janus Metz (All the Old Knives)

Esa noticia dejó entusiasmados a sus fans pero solo esas fueron las sorpresas sino que también el creador confirmó que la última temporada se desarrollará en un planeta muy importante.

El show runner comentó que quiso humanizar la serie. "Quería hacer una serie sobre personas reales", también se refiriendó a la primera entrega de Andor. "Hasta ahora se ha desarrollado toda una franquicia sobre la familia real [de Star Wars], en esencia. Y ha sido genial. Pero hay un billón, billones, billones de otros seres en la galaxia. Hay fontaneros y esteticistas. ¡Periodistas! ¿Cómo son sus vidas? La revolución les está afectando tanto como a los demás. ¿Por qué no utilizar el canon de 'Star Wars' como organismo anfitrión para una narración absolutamente realista, apasionada y dramática?"

¿Cuándo se estrena Andor 2?

Hasta el momento no ha comenzado la producción de los nuevos capítulos, sin embargo la plataforma streaming señaló que en un principio deberían estar listos para finales del próximo año 2023.