La producción spin off de Star Wars que nos lleva al planeta Yavin va en su recta final.

Andor es una precuela de la película Rogue One, y no para de sorprender a los suscriptores de Disney Plus. En el sitio streaming ya se pueden reproducir nueve de sus 12 capítulos, y muchos de los seguidores de la saga están ansiosos por saber cuando termina la serie.

¿Cuando termina la serie Andor en Disney +?

La historia de 12 capítulos finaliza el día 23 de noviembre en la plataforma Disney +.

¿Cuál es la sinopsis oficial de Andor?

Según la sinopsis oficial de Disney señala lo siguiente:

"La serie nos mostrará las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante sus años de formación en la Rebelión, justo antes de los eventos de 'Rogue One: una historia de Star Wars'. Diego Luna volverá a interpretar a Andor, al igual que en la película de 2016. Este conmovedor thriller de espías explorará historias repletas de espionaje y misiones peligrosas para restaurar la esperanza de una galaxia que está bajo el yugo del implacable Imperio"

¿Cuál es el reparto de Andor?

Diego Luna es quien regresa al universo Star Wars retomando su papel de Cassian Andor, el protagonista de esta nueva producción que lleva su nombre. También podremos ver a el conocido Alan Tudyk, que volverá a poner voz al robot K-2SO.

Completan el reparto: