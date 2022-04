Mañana comienza una nueva semana y con ello también se aproxima la llegada de varios títulos a los catálogos de los diferentes servicios de streaming. Entre los estrenos más destacados se encuentra una nueva temporada de Better Call Saul, The Flight Attendant, Venom: Let There be Carnage y New Amsterdam.

Revisa todo lo que llegará a Netflix, Prime Video, HBO Max, Star+, Disney+ desde el lunes 18 al domingo 24 de abril de 2022.

¿Qué películas y series se estrenan del 18 al 24 de abril en el streaming?

Netflix

Better Call Saul 6

La sexta y última temporada de la serie cerrará la historia del ex estafador Jimmy McGill y su evolución para convertirse en el abogado Saul Goodman. El personaje interpretado por Bob Odenkirk regresará a la pantalla este lunes 18 de abril.

Muñeca Rusa

La serie que sigue a Nadia, quien muere y revive su cumpleaños número 36 una y otra vez, volverá al streaming el próximo 20 de abril. En esta nueva temporada veremos como presa de un bucle surrealista, no le queda más remedio que enfrentarse a su propia mortalidad.

Amazon Prime Video

Juego de Criminales

Esta película sigue la historia de un estafador astuto quien se esconde en la comisaría de policía de un pequeño pueblo para huir de un asesino serial. No obstante, el sicario lo encuentra y, en medio de su batalla, un policía novato queda atrapado entre ambos. Se estrena el 22 de abril.

Respect

La película que llega el 24 de abril, cuenta la sorprendente historia real Aretha Franklin, ícono de la música, en la búsqueda de su propia voz, desde su infancia como cantante en la iglesia de su padre hasta alcanzar la fama internacional.

HBO Max

The Flight Attendant: temporada 2

La serie sigue a Cassie Bowden, quien está viviendo su mejor vida sobria en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Sin embargo, cuando presencia un asesinato en el extranjero, se enreda en una intriga internacional. Estreno el 21 de abril.

Venom: Carnage

La película protagonizada por Tom Hardy, está ambientada 18 meses después de los eventos de la primera producción. En ella se ve al periodista Eddie Brock luchando por adaptarse a la vida como el anfitrión del simbionte alienígena Venom, quien le otorga habilidades sobrehumanas para actuar como un justiciero letal. Esto hasta que se encuentra con un enemigo: Carnage. Su estreno está contemplado para el 23 de abril.

Star Plus

New Amsterdam: temporada 4

Los nuevos capítulos, que debutarán el 20 de abril, abordarán la relación entre el doctor Max Goodwin, interpretado por Ryan Eggoldl, y la doctora Helen Sharpe de Freema Agyeman, quienes comenzarán a tener sentimientos el uno hacia el otro, más allá de lo profesional. El problema es que él está casado y ella tiene novio.

Muerte en el Nilo

La ficción dirigida por Kenneth Branagh, sigue al conocido detective Hércules Poirot, quien ve interrumpidas sus vacaciones en un glamoroso barco en Egipto, luego de la muerte de una persona, lo que provoca que deba buscar al asesino entre una perfecta pareja y sus invitados. Estreno 20 de abril.

Disney Plus

Osa Polar

Cinta que cuenta la historia de una osa madre que se vale de los recuerdos de su propia infancia para superar las adversidades del mundo actual de los osos polares, cada vez más desafiante.