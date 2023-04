La teleserie de Mega "La Ley de Baltazar" está muy cerca de finalizar su historia y revelar cómo culminará la historia de los queridos personajes. Uno de los favoritos de los seguidores, es Manolo, el personaje de Andrés Velasco, quien entregó detalles de lo que pasará en los últimos capítulos.

En conversación con BioBioChile, el actor señaló que le ha costado despedirse del personaje, "además que por este tarambana… va a ser doloroso. A veces pienso: ‘chuta, la gente de quererme tanto, van a pasar a odiarme’, porque es alguien de quien tú dices ‘a este personaje no le doy ni medio crédito”,, expresó.

Igualmente, señaló que "esta es una de las gracias del oficio, uno vive como distintas realidades y nunca una realidad se parecerá a la otra. Yo me siento super privilegiado, porque he escuchado a algunos colegas que siempre les toca hacer lo mismo”.

“Ha sido triste despedirse del personaje, pero así es la vida. Hay que cambiar y la gente se va a entretener con este nuevo personaje y esta nueva teleserie, porque es un refresh, haciendo harto hincapié al tema de los ex y las ex”, expresó.

Sobre el final de Manolo y Sofía, el actor señaló que "su historia es una de las historias que se ha mantenido de manera más romántica, apuntando a lo más clásico de las teleseries donde los personajes quieren estar juntos, el público quiere verlos juntos y basta con verlos cerca para sentir la satisfacción

Como la Vida Misma

El actor seguirá presente en la pantalla, ya que se incorporó al elenco de la nueva teleserie de Mega, la cual reemplazará a la Ley de Baltazar en horario.

Sobre Marcos Morales, su nuevo personaje, el actor señaló que “Paso del Manolo galán a ser todo lo contrario: un tipo maduro de 50 años que no se da cuenta de la edad y responsabilidad que tiene. Él siente que todavía tiene 18 años, anda por la vida creyendo que simplemente las oportunidades no se le han dado”.

Marcos es exesposo del personaje de Sigrid Alegría, quien está formando un nuevo hogar con su nueva pareja. “No toma la autoridad a la altura de sus hijos, sino que siempre es como un amigo más”.

“El hijo chico todavía lo aguanta y lo quiere, pero otro siente que este papá no sirve de nada, que es más la pega que da que el aporte. La exmujer, este personaje que encarna la Sigrid, también, ya no quiere otro hijo, no quiere más peso en la mochila".