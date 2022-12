Denise Rosenthal entregó el combo completo con su asistencia a los Premios Musa: cosechó los aplausos al quedarse con el reconocimiento por Artista Pop del año 2022, se llevó todos los halagos por su vestimenta de alto impacto, pero igualmente tuvo detractores acechando sobre todo en las redes sociales. Una de estos últimos fue Marcela Vacarezza, quien condenó sutilmente el atuendo de la alabada cantante.

Vacarezza, acostumbrada a comentar la actualidad chilena, a pesar de residir lejos del país, tuvo una particular opinión sobre la propuesta estética que escogió la intérprete de Lucha en Equilibrio.

Con lo que no contaba la ex modelo y figura televisiva era la reacción que iba a tener el público a sus palabras, sobre todo porque le dieron de su propia medicina para ponerla en su lugar.

¿Qué dijo Marcela Vacarezza de Denise Rosenthal?

Muy participativa en redes sociales, Marcela Vacarezza compartió una foto de Denise Rosenthal para evidenciar a qué se refería y entonces disparó sus ácidas palabras.

"Cuando veo este tipo de cosas no me escandalizo ni me extraña. Soy partidaria de que cada cual es libre de hacer y de presentarse como sea y quiera", dijo amablemente en primera instancia.

Y tras eso, el zarpazo definitivo: "Luego digo 'me gustaría ver a mi hija así'? Y reconozco que no. Hasta ahí no más me llega".

No faltaron quienes la apoyaron en su opinión conservadora, pero no fue necesario ni siquiera que la cantante saliera a defenderse, porque fueron más las personas que le devolvieron a Vacarezza un pedacito de su propio pasado para refrescarle la memoria y hacerle ver que, en su momento, ella también mostraba bastante piel en su carrera como modelo y en televisión.

La reacción fue devolverle precisamente esos registros que la muestran en su juventud, derrochando sensualidad para la cámara.