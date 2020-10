Psiquiatra de Nano Calderón: “No hay elementos que permitan decir que es un psicópata”

¿Cuál es el estado de Nano Calderón tras ser trasladado a la Clínica Psiquiátrica Pocuro? El joven abandonó Santiago 1 tras revocarse la medida cautelar que cumplía en dicho recinto penitenciario.

Fue la misma Raquel Argandoña quien dio a conocer cómo vivía su hijo la prisión preventiva tras las rejas, lo que la tenía evidentemente afectada.

“Él me decía 'mamá, es terrible, ahora aprecio lo que es vivir. Hay una ventana chiquitita y veo que una bola se ilumina y veo que hay vida’. Y yo decía ‘¿dónde habrá una bola en gendarmería?'", relató la animadora.

Y finalmente llegó el día en que el estudiante de Derecho salió de la cárcel, sin embargo, ingresó a la brevedad a un centro psiquiátrico donde será tratará sus problemas de salud mental.

Sobre su estado actual, Rodrigo Paz, psiquiatra que lo atendió en el citado lugar, reveló que el hermano de Kel Calderón iniciará una larga e intensa terapia sicológica.

“Soy el jefe del equipo clínico que se va a hacer cargo del tratamiento. Coordino con el personal de enfermería en la clínica, con el sicoterapeuta, con el nutriólogo que lo evalúe y con la familia”, explicó el profesional al diario Las Últimas Noticias.

“Estamos en estudio, (y se puede confirmar que) no hay signos ni síntomas que sugieran o indiquen que Hernán Calderón Argandoña padece de una patología siquiátrica mayor. Sí hay muchos indicadores de trastorno de la personalidad”, agregó.

“No hay elementos que permitan decir que es un psicópata”











El psiquiatra aclaró que el hijo de “La Raca” no padece trastornos mentales graves. No obstante, reveló que sí tiene conflictos relacionados con su identidad debido a su tensa relación familiar.



“No hay elementos que me permitan decir hoy día que Hernán Calderón es un sicópata, un delincuente, un tipo frío, desalmado, que no siente afecto ni amor por nadie, que no tiene vergüenza. No hay nada en esa línea. Lo que sí hay son conflictos sicológicos que me parece que tienen que ver con cómo se ha ido estructurando su identidad. Y eso tiene que ver con que él viene de una familia compleja», explicó después”, detalló.

En cuanto a la medicación que está recibiendo para calmar su estado, Nano se encuentra consumiendo una cantidad alta de fármacos pero la dosis podría ir bajando paulatinamente según su comportamiento.

Por último, el especialista insinuó que el tratamiento debería ser a nivel familiar, pues todos los integrantes están enemistados y eso no ayuda a que las cosas mejoren.

“El problema final no es cuál es el diagnóstico de Hernán Calderón, sino cuál es el diagnóstico de esta familia. ¿Va a ser capaz esta familia de recomponerse o no?”, señaló.