La modelo cubana, Lisandra Silva, se sumó a la nueva temporada de Aquí se Baila, la cual acaba de llegar a la pantalla. Sin embargo, a pesar de que el espacio recién comenzó, ya ha sufrido algunas modificaciones dentro del grupo de participantes.

Entre los cambios se encuentran las salidas de las actrices Daniela Nicolás y Paz Bascuñán producto de lesiones y el cambio de pareja de baile de la ganadora de Doble Tentación, quien ensayó inicialmente con David Sáez, para luego debutar en la pista con Gianfranco Polidori.

Durante su debut en el escenario, Lisandra entregó los motivos para el cambio de compañero, los cuales se deben a temas de compaginar los horarios. "Sí, es cierto que tuvimos un cambio de pareja, pero era porque no nos daba tiempo. A mí no me daba tiempo con dos niños acoplarme a los horarios y ahí pudimos encontrar al Gianfranco", dijo.

Por su parte, el bailarín David Sáez, en conversación con Página 7 señaló que estaba muy emocionado por volver al escenario. "Creo que es un acierto de Canal 13 que vuelva a emitir este programa de entretención para la gente”, dijo.

Acerca del cambio con Lisandra, señaló que "nos separamos porque las cosas no anduvieron bien entre nosotros, entonces, entre ese y muchos motivos más, se tomó la decisión de hace un cambio por el bien común de todo el equipo, porque no solo hubo modificación de pareja, sino que también de coach”.

Asimismo, comentó que le parece acertada la idea del cambio de parejas. "Yo no me sentí bien en diferentes oportunidades, y pienso que fue una decisión acertada habernos separado a tiempo antes de que comenzara la competencia, para que ambos pudiéramos estar tranquilos”.

También despejó los rumores sobre una posible mala relación entre ambos, los que apuntaban habrían generado el cambio. "No hubo mala onda, no tengo absolutamente nada en contra de Lisandra, todo fue algo profesional, no hubo un conflicto, fue algo que no pudimos coordinar por diferentes cosas”, expresó.