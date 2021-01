Netflix estrena Fragmento de una Mujer, una desgarradora historia sobre la perdida de un hijo

Cuatro meses después de que la película irrumpiera en el circuito de festivales, Netflix finalmente estreno el comentado drama, protagonizado por Vanessa Kirby (The Crown) y Ellen Burstyn.



Abriendo con una de las escenas más controvertidas del año que involucra una desgarradora secuencia de parto de 30 minutos creada en una sola toma, Pieces of a Woman sigue a una joven pareja de Boston, Martha (Kirby) y Sean (Shia LaBeouf), cuyas vidas se hacen derrumban después de que su bebé fallece en el parto.

Lo que sigue es una mezcla de drama personal sobre una intensa batalla legal que deben enfrentar contra una partera (Molly Parker), mientras Martha intenta aferrarse a los restos de su relación tanto con su pareja como con su dominante madre (Burstyn) mientras aprende a vivir con la pérdida devastadora.

Además de obtener críticas destacadas del Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre, Pieces of a Woman generó rumores de Oscar en el Festival Internacional de Cine de Venecia en agosto, donde Kirby ganó la prestigiosa Copa Volpi a la Mejor Actriz que acorde a lo ocurrido en ediciones pasadas, quien triunfa allí después es nominado a la máxima distinción de las artes escénicas como es el caso de Emma Stone (La La Land), Olivia Colman (La favorita) y Helen Mirren (La reina).

"Fue muy importante para mí tratar de retratar a una mujer real, no una versión cinematográfica de esto en la que la actriz se maquilla al día siguiente. Solo quería que no hubiera vanidades en todo esto de ninguna manera". Kirby señaló a EW sobre su caracterización. "Quería sentir la autenticidad de esa experiencia, porque no hacerlo sería traicionar la experiencia que han tenido estas mujeres".

Pieces of a Woman, dirigida por Kornél Mundruczó y coprotagonizada por Iliza Schlesinger, Sarah Snook de Succession, Jimmie Fails y Benny Safdie esta disponible en Netflix.