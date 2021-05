"Y agradezcan que soy una dama...": Paty Cofré revela origen de los "15 segundos" y se los dedica a Martín Cárcamo

La actriz Paty Cofré reveló el origen de su recordado sketch de los "15 segundos", tiempo que usualmente aprovechaba en Morandé con Compañía para insultar a todo aquel que se le cruzara por enfrente.

Conversando con Martín Cárcamo en De tú a tú, la vedette aprovechó de referirse a su vida en familia, explicando que una de sus nietas, Constanza, es su admiradora, que le dice que ella va a continuar sus pasos por lo trabajadora y perseverante que ha sido ella en la vida.

Cofré relata que se ha paseado por todos los casinos, de norte a sur, que trabajaba los fines de semana y que en la semana se quedaba en su casa, que las veces que puede le gusta estar con sus nietos.

Entonces el diálogo derivó hacia su llegada al ahora extinto programa de Mega. Fue Daniel Vilches quien se la llevó a Morandé Con Compañía, estuvo 18 años trabajando en el programa de Kike Morandé.

"No tengo palabras para expresar el agradecimiento y lo maravilloso que es el equipo entero. Es lo mismo que trabajar en una familia, la comprensión que hay", contó Paty.

Y ello añadió: "el Kike tiene un corazón de este volado (grande). Lo quiero mucho, nunca, de mis cincuenta y tantos años en el ambiente artístico, conocí a un empresario que me tratara como me ha tratado él".

Fue en ese momento en que Cofré se volcó a explicar el origen de los famosos "15 segundos", algo que nació luego de que se había enojado porque sus compañeros se salieron de libreto en plena presentación de "La escuelita".

En ese momento, no aguantó más y empezó a garabatear a todos, dando nacimiento a un gran personaje, "fue una catarsis de puros aplausos", dice Paty a quien bautizaron como ‘La Súper Chuchada’ en el programa.

"Yo me defiendo. ¿Por qué voy a aceptar que me digan todas estar barbaridades estas mier***? Pesco el escritorio que era una mesita que habían puesto y les digo '¿qué les pasó a ustedes guachos recu*****? No saben ni limpiarse el poto y me vienen a faltar el respeto'", recordó.

Aprovechando la oportunidad, Paty Cofré le regaló 15 segundos al equipo de "De tú a tú" e hizo estallar en risas a todos los presentes.