El show de Patricio Estrella: Spinoff de Bob Esponja fue ordenado en Nickelodeon

La cadena de televisión ha aprobado la creación de la serie a The Patrick Star Show, un spin-off de Bob Esponja, pantalones cuadrados protagonizado por el mejor amigo de Bob.

La noticia llega a las pocas horas de que se realizará el lanzamiento del servicio streaming, Paramount +, que alberga la nueva película de Bob Esponja, "Sponge on the Run", junto con el primer spin-off de la franquicia, Kamp Koral: SpongeBob’s Under Years.

El show esta programado para estrenarse durante el invierno, entre junio-julio. La trama de la historia se centrará en Patricio de joven, previo a los sucesos de Bob Esponja, en donde todavía vive con sus padres. Ya fueron ordenados 13 episodios.

Los personajes que se integran al show incluyen a Cecil Star (Tom Wilson), el padre despreocupado y amante de la diversión de Patricio, Bunny Star, la madre cariñosa, que es una excéntrica; Squidina Star , la hermana de Patricio de ocho años que se ve a sí misma como la productora ejecutiva de Patricio para su programa de televisión imaginario; y GrandPat Star, el abuelo de Patricio, el miembro más inteligente de la familia estrella.

"Nickelodeon está profundizando en Fondo de Bikini para darles a los fanáticos una mirada a nuestro adorable joven Patricio Estrella y a toda su familia con una comedia de situación que solo él podía imaginar", dijo Ramsey Naito, presidente de Nickelodeon Animation, en un comunicado.

"Este segundo spin-off original nos permite ampliar nuestro alcance, contar nuevas historias y conectarnos con nuestra audiencia de todo el mundo que sigue amando a estos personajes".