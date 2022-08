El pasado viernes se estrenó Paper Girls, la adaptación del cómic del mismo nombre de Brian K. Vaughan y Cliff Chiang, y todo parece indicar que además de demostrar ser fiel al original, la producción tuvo algunos giros inesperados que sorprendió a los fanáticos.

La serie sigue a cuatro amigas -Erin, Mac, Tiffany y KJ- quienes el día después de Halloween de 1988 se ven envueltas en accidentalmente en una intensa guerra del tiempo donde inexplicablemente son transportadas al 2019.

Transportadas al futuro, se ven cara a cara con sus versiones adultas, haciendo que cada chica descubra sus propias fortalezas. Juntas intentarán encontrar el camino que las lleve de regreso a casa, mientras salvan el mundo en el futuro.

¡Alerta de Spoiler! Si no has visto el final de la serie te recomendamos no seguir leyendo.

El último episodio termina con las cuatro protagonistas siendo secuestradas por Old Watch, una facción militante de viajeros en el tiempo que ha prohibido viajar para poder permanecer en el poder.

Tras ser llevadas por Prioress a la nave, ella les revela que tiene buenas intenciones y que quiere llevarlas a un lugar seguro, sin embargo todo sale mal. Mac y KJ son enviadas al futuro lejano, mientras que Erin y Tiffany a la década de 1950.

¿Habrá una segunda temporada de Paper Girls?

Si bien, Prime Video no se ha pronunciado respecto a la segunda temporada de Paper Girls, el final dejó con muchas preguntas sobre el futuro de los personajes por lo que se especula que será renovada próximamente.

Además, recientemente las actrices Riley Lai Nelet, Sofia Roskinsky, Camryn Jones y Fina Strazza dijeron a Comicbook que están muy emocionadas por las posibilidades de la temporada 2.

Estoy emocionada de ver cómo/si los personajes se convierten en las versiones futuras que vemos en el programa”, dijo Strazza. “Y verlos convertirse en ellos mismos”.

Los ocho capítulos de Paper Girls están disponible en Prime Video.