Pamela Díaz deja caer ácido comentario contra Chilevisión en medio de "Pasapalabra"

Santiago Tupper, Tamara Acosta, Thiago Cunha y Pamela Díaz llegaron este jueves a participar en "Pasapalabra" y "La Fiera" no perdió momento para brillar en pantalla.

De hecho, uno de los momentos más desfachatados partió cuando Julián Elfenbein le comentó que "como la Pamela es de la casa, nosotros estamos obligados a traerla, porque imagínate… 21 veces".

"Nadie quiere invitarla tanto porque el público se queja y dice ‘Julián ya llevó a su amiga Pamela Díaz’. Primero, no somos amigos. Segundo, ella está obligada por contrato a venir", añadió el animador.

Tras ofrecerle al concursante la posibilidad de cambiar a la figura televisiva por otra personalidad y ante la negativa del mismo, irrumpió Díaz en el diálogo.

Ahí fue que lanzó el ácido comentario con el que le pegó a su propio canal: "igual no le queda otra al canal, sino me tiene en ningún programa… no tienen mucha opción tampoco, pero bueno".

A fines de 2019, se confirmó el fin de "Viva la Pipol", a eso se sumó el fin de las nuevas grabaciones para "La Noche es Nuestra", por lo que Pamela Díaz se mantiene en el canal de Turner, pero fuera de pantalla.