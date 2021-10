La modelo Pamela Díaz estuvo presente en el programa "Los 2000, un zaping al pasado" en donde recordó su paso por el reality "La Granja Vip" en donde se refirió a la compleja relación que tuvo con Cathy Barriga dentro del encierro, en donde ambas se enfrentaron en más de una ocasión.

En el programa que conduce Tonka Tomicic y Emilio Sutherland, La Fiera revelo: “Las peleas con Cathy para mí siempre fueron reales”.

“Hay cosas que nunca me gustaron de ella y que no se mostraron cómo son y que las sigo diciendo, pero mi reacción es la que vieron, no es una cosa como de falsa”, expresó la modelo, quien fue la cuarta eliminada del espacio tras enfrentarse en un duelo justamente a la ex alcaldesa de Maipú.

En el espacio también se refirió al caso de las joyas robadas que hizo noticia mientras estaba dentro del encierro. La ex pareja de la modelo, el exfutbolista Manuel Neira, compró joyas sin conocer su procedencia y se las regaló a la fiera.

"Yo estando encerrada no tenía idea. No tenía como defenderme, no sabía qué decir. No tenía comunicación con mi pareja en ese tiempo”.

“Me costó un año. Tuve que demostrar todas las facturas, lo que corresponde, mis boletas, todo, para que me devolvieran mis cosas en tribunales y nunca hablé por qué yo dije, prefiero no hablar y que juzgue la gente, que hablen lo que quieran“, explicó.