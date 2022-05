Outlander, la exitosa serie de Starz, culminó recientemente su sexta temporada la cual entregó un nuevo capítulo de la historia protagonizada por Caitriona Balfe y Sam Heughan.

La serie ya fue renovada para una nueva entrega, la cual aún no tiene fecha de estreno, sin embargo, ya reveló qué actor interpretará a un personaje crucial en la séptima temporada.

El drama sobre viajes en el tiempo, está basado en los libros de Diana Gabaldon. La primera novela fue publicada el año 1991, mientras que la novena "Go tell the Bees that i'm Gone", la entrega más reciente, fue lanzada el 2021.

Outlander sigue la historia de Claire Randall, una enfermera de guerra de 1945 que se transporta en el tiempo a 1743, en donde llega a un nuevo mundo expuesta de peligros y no sabe cómo adecuarse a su nueva realidad. Allí, se ve obligada a casarse con Jamie, un joven guerrero escocés, del cual comienza a sentir una gran conexión, situación que la acompleja de sobremanera ya que Claire está casada en su línea de tiempo original. Esta situación hará que la protagonista deba debatirse entre dos hombres distintos, en dos espacios de tiempo.

Starz confirmó en 2021 que Outlander ha sido renovada por una séptima temporada la cual constará de 16 episodios que se basarán en el séptimo libro de Outlander An Echo in the Bone. La fecha de estreno aún no ha sido revelada.





¿Quién actor interpretará a la versión adulta del hijo de Jamie Fraser?

William Ransom, el hijo secreto de James Fraser y Geneva Dunsany estará en la séptima temporada de la serie con su versión adulta. El nacimiento del niño se produjo durante la tercera temporada y fue criado por Lord John tras la muerte de su madre en el parto.

Charles Vandervaart, quien participó en la serie Lost in Space se ha unido al elenco del drama histórico de Starz.

En la nueva entrega, William regresará a la pantalla como un soldado británico que busca ayudar a frenar la revolución estadounidense que va en auge.

“Estamos felices de dar la bienvenida a Charles a la familia Fraser para la séptima temporada de Outlander, uniéndonos al elenco con otros actores talentosos que dan vida a nuestras historias”, dijo Matthew B. Roberts, showrunner, escritor y productor ejecutivo, a través de un comunicado.

“Escocia volverá a ser nuestro hogar de producción mientras los Fraser y MacKenzie intentan crear un hogar en el contexto de la Guerra Revolucionaria. Esta temporada promete más aventuras, viajes en el tiempo y peligros emocionales que cualquier temporada anterior”.