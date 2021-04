"Tuve que volver a aprender a caminar": Ex MasterChef revela las secuelas que dejó el coronavirus en su cuerpo

Oscar Barrera, quien fue uno de los participantes de la primera temporada de MasterChef Chile, reveló en sus redes sociales los complicados momentos que pasó debido al coronavirus.

En su cuenta de Instagram, el joven comenzó aclarando los motivos de su ausencia en las redes sociales, agradeciendo la preocupación que tuvieron sus seguidores y enfatizó que su relato tiene por motivo concientizar a las personas sobre las consecuencias del virus, del cual se contagió en enero, explicando que inicialmente se sentía bien, por lo cual no fue necesaria una hospitalización.

"El lunes siguiente post alta hice un poco de ejercicio y me dio una taquicardia prolongada. A los días me hice exámenes que descartaron daño cardiaco y revelaron una arritmia de base.

Más tarde, el mismo día de los exámenes, tuve una taquicardia súbita muy molesta y angustia por lo que me fui a urgencias por sospecha de TEP tromboembolismo pulmonar. Este se descartó y me dieron de alta", comenzó señalando.

Luego agregó que :"los días siguientes continué con taquicardias repentinas más leves que fueron evolucionando en el tiempo hasta que, a la semana, se me desencadenó de manera clara un POTS “síndrome de taquicardia postural ortostática”. En español significa que al ponerme de pie me daban taquicardia fuertes, no me llegaba sangre a la cabeza y me podía desmayar. Me tuve que acostar y no levantar más. Esto acompañado de sudoración excesiva de manos y pies, dificultad para dormir y el pulmón donde tuve la neumonía apretado “como asma” junto a un cuadro de ansiedad que no me dejaba tranquilo y empeoraba los síntomas. Así que tuve que dejar todos mis proyectos de lados y quedarme acostado"

Así mismo, señaló que fue evolucionando positivamente: "con el tiempo fui mejorando. Pude ponerme de lado, luego sentarme con apoyo. Hace poco más de 2 semanas fue la primera vez que me pude poner de pie. Me crujió todo el cuerpo. Luego, tuve que volver a aprender a caminar. Partía con las piernas tiritando, poco estables, y así he ido volviendo. Además, terapia con una psicóloga y remedios para apoyar mi salud mental".

Finalmente indicó que el motivo de la publicación es para generar consciencia sobre los peligros del virus: "Este post no es para generar lástima porque, por muy molesto que haya sido todo, tuve suerte: estoy vivo, no tuve que hospitalizarme, pude recuperarme en casa y acceder a los tratamientos necesarios. Pero si de algo sirve esto es que espero que quien lo lea tome conciencia de las consecuencias que puede tener la infección aunque sea leve. Que ser joven o sano no te asegura nada y que lo mejor que podemos hacer es cuidarnos y así cuidar a los demás", concluyó.