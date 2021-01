Luli y su regreso a la tv: "Voy a empezar a conducir un espacio enfocado en lo que hago”

La conocida modelo nacional y participante de reality show habló con el diario La Cuarta acerca de como han sido sus últimos meses, su vida en el deporte y las polémicas en las que se ha visto envuelta recientemente.

Sobre su amor por el deporte, la ex participante de Amor a Prueba señaló “estoy full motivada con la disciplina que más amo, que es el fitness. Entreno todos los días, de hecho, me vine a La Serena y me quedé entrando. Me estoy preparando para el Sudamericano en Paraguay, voy por fit model, que es mi categoría”, comentó Nicolei.

La joven también señaló que había comenzado a estudiar para convertirse en personal trainer, pero se complicó debido a la pandemia. "Las clases pasaron a ser online. Entonces, no pude finalizarlo, yo quería que fuera presencial. Espero poder retomarlo pronto, porque es una meta a futuro". Comentó la ex reina de VIña

La modelo también se refirió a como se encuentra actualmente. "Me encanta el momento que estoy viviendo, es totalmente distinto. Aprendí a ser más selectiva, lo que significó no estar rodeada de tanta gente. Tengo un círculo muy reducido de personas, no tengo más de tres amigos. Aprendí que el cambio tiene que venir de adentro, y si uno está bien adentro, se refleja hacia afuera"

El 2020 fue un año complejo para todos, sobre como fueron esos meses para ella, Luli señala que "fue un año de aprendizaje, de analizar lo que quería para mi vida. Y finalmente terminé con las personas adecuadas"

La ex participante de Mundos Opuestos comentó que hay posibilidades de que vuelva a la televisión: "Estoy en conversaciones para un programa en uno de los canales más importantes dedicados al deporte. Voy a empezar a conducir un espacio enfocado en lo que hago”, contó.

Moreno concluyó refiriéndose a las polémicas en las que se vio envuelta en un servicentro capitalino. "No me arrepiento, fue algo del momento y no me voy a dejar pasar a llevar por nadie. Sentí eso y decidí grabarlo. Era una injusticia y no me iba a quedar así". Finalizó Luli