La increíble serie que se estrena durante diciembre en Netflix y no te puedes perder

Para nadie es desconocido que las plataformas de streaming buscan mes a mes conquistar a sus miles de seguidores con nuevos estrenos tanto de series como de películas.

El gigante Netflix no es la excepción, sin embargo, hay ciertos títulos que llaman la atención más que otros. Por lo mismo, a continuación, te contamos cuál es la imperdible serie que llega al extenso catálogo durante el mes de diciembre.

¿Cuál es la sorprendente serie que se estrena en diciembre y que debes ver?

Sin duda que el estreno más esperado por el público para el mes de diciembre en la reconocida plataforma es La Casa de Papel.

La exitosa serie española que cuenta con cinco temporadas, dejó boquiabiertos a sus seguidores con los primeros capítulos de esta última entrega luego de mostrar la pérdida de uno de los personajes más queridos. Por lo mismo, es que las expectativas están muy altas sobre lo que pasará en la segunda parte que llegará este viernes 3 de diciembre y será el fin del atraco más grande de la historia.

Sin embargo, esta no es la única serie que el público está esperando, ya que los fanáticos de Emily in Paris están ansiosos por la llegada de su segunda temporada el próximo 22 de diciembre la que contará los dramas amorosos de Emily junto a Gabriel y un nuevo pretendiente.

Si esto no es suficiente, el próximo 24 de diciembre, llegará a Netflix "Don't Look Up", la nueva película de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, quienes interpretan a dos astrónomos que son obligados a viajar por el país para advertir a la población que un meteoro gigante se dirige directamente hacia el planeta.

Si quieres conocer todos los estrenos que llegarán durante el último mes del año al servicio de streaming, debes hacer click AQUÍ.