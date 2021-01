Festival de Las Condes: Problemas técnicos interrumpieron el show de Myriam Hernández

La artista nacional fue la encargada de abrir la segunda y última noche del Festival de Las Condes, quien realizó una presentación donde repasó todos sus éxitos, pero además se vio marcada por numerosos problemas técnicos.

Los televidentes pudieron disfrutar del talento de la cantante quien encantó a los televidentes con sus mejores éxitos como "El Hombre que yo Amo" y "La Fuerza del Amor".

Sin embargo, mientras interpretaba otro de sus románticos temas, la cantante debió detener el espectáculo. "Antes de seguir chicos nos esperan un poquitito y ustedes en la casa, les voy a conta que no estoy escuchando nada, estoy solamente escuchando batería, así que ni siquiera se en el tono que estoy cantante". dijo la artista.

Luego agregó “mientras tanto están chequeando qué está pasando, les quiero contar que la televisión es así. Cuando estamos en vivo y en directo pueden suceder estas cosas. Quiero contarles que yo estaba cantando y a partir de la mitad de la canción se cortó el sonido de la guitarra, escuchaba sólo la batería, así que imagínense lo que puede ser"

Aprovecho los momentos mientras se solucionaba el problema para hablar con los televidentes. "Es maravilloso tenerlos en pantalla y ver tantas familias" señaló.

Luego de solucionado el problema, la jueza de "Yo soy" sufrió otro percance, mientras cantaba su recordado tema "Se Me Fue" decidió parar su actor, debido a que se le olvidó la letra.

“Perdón, ¿podemos parar? Me van a perdonar pero de verdad partimos y me equivoqué en la letra. Esas cosas pasan también, siempre me equivoco en las letras y no puedo equivocarme con esta canción“,