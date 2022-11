Cada semana son múltiples los hits debutantes de la música urbana tanto en Chile como en Latinoamérica en general. En RedCarpet de RedGol te presentamos un resumen con los principales estrenos del género que darán que hablar en los próximos días.

Entre los temas destacados que debutaron esta semana están lo nuevo de Feid, Camilo, Alejo, Adione, entre otros.

El género no da tregua a las audiencias y acumula miles de reproducciones en las plataformas digitales. Pero los sonidos se renuevan cada siete días para mantener en alto un movimiento que no deja de presentar exponentes, diversas propuestas y melodías.

Por eso, aquí rescatamos las principales novedades que reventarán tus audífonos en el futuro cercano.

¿Cuáles son los estrenos musicales de la semana?

Feid con AK4:20 y Taiko - Malibú

Este videoclip, bajo la dirección de Sebas Sánchez, muestra un viaje que transita por Miami Beach en un escenario rodeado de un ambiente tropical y playero, bajo un concepto que invita a la fiesta y la alegría que caracteriza a través de los artistas, la vida típica de las costas norteamericanas. Santiago de Chile es una de las ciudades principales que ha demostrado su apoyo al artista, a través de una alta fidelidad de consumo al género urbano; esto quedó evidenciado con el lanzamiento de “Ultra Solo” remix con Feid, que debutó en el #32 Spotify Daily Global Charts en junio de 2022.

Camilo, Myke Towers - Bebiendo Sola

“Ver a Myke Towers en el estudio escribir y grabar fue una experiencia increíble para mí”, dijo Camilo sobre la colaboración. “Aprendí muchísimo y lo admiro profundamente. Es tan excelente que es intimidante. Esta es una colaboración que me soñaba hace mucho tiempo y aunque somos diferentes, el amor por lo que hacemos es común”.

Alejo - Máscara

La nueva sensación de la música latina, Alejo, continúa conquistando corazones con su nuevo sencillo “Máscara”, tema que invita a gozar con sonidos atrevidos y pegajosos con el cual pondrá a bailar a todos sus seguidores.

Adione - Íntimo

Al hablar del camino que lo llevó a escribir una canción como “Íntimo”, ADIONE revela un nuevo proyecto: “la verdad es que he estado escribiendo un libro sobre erotismo a partir de historias reales que me van contando amigos, familiares o conocidos. Siempre me ha interesado ese mundo, y poder permearlo a través de la letra. Creo que combinan perfecto, van muy de la mano. La poesía puede erotizar un paisaje. Quise representar todo eso en una canción y lo que resultó fue “Íntimo”.

Chris Jedi, Anuel AA y Gaby Music - Duro

Los fanáticos de la música celebran el muy esperado lanzamiento de “DURO”, una nueva colaboración de tres titanes musicales mundiales: Chris Jedi, Anuel AA y Gaby Music con la voz legendaria del reggaeton, Jenny La Sexy Voz.

Yzel - Lunes

Compositor, cantante, mesero y soñador, Yzel, proveniente de Valencia, Venezuela, es un talentoso joven que se estrena en la industria musical de la mano de una de las disqueras más reconocidas del género urbano Rapetón Approved. Esta es la gran oportunidad de su vida y no piensa desaprovecharla.