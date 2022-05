Morbius, una de las últimas películas de Marvel y Sony que se estrenó en cines, ya cuenta con sus primeros minutos en línea. Pese a que no logró ser un éxito de taquilla como Spider-Man: No Way Home, la compañía decidió liberar de manera oficial los 10 minutos iniciales.

Este martes 17 de mayo se realizó el debut de Morbius en versión digital, por lo que ahora se encuentra disponible para comprar en plataformas VOD, lo que permitirá a los fanáticos revivirla por primera vez desde su estreno en cines. En este marco, Sony decidió regalar un pequeño adelanto de forma gratuita.

La producción, protagonizada por Jared Leto, sigue al doctor Michael Morbius, quien tras sufrir una grave enfermedad, encuentra la "solución" en murciélagos, por lo que termina transformándose en vampiro, uno de los villanos más icónicos de Marvel Comics.

Si bien la película obtuvo una gran cantidad de críticas negativas, algunos actores han manifestado que la versión presentada en cines no fue exactamente la que hicieron.

"En primer lugar, Morbius : no es tan malo como todo el mundo lo pinta. Claro, tuvo problemas y lo cortaron un poco. Tenía algunas líneas graciosas que fueron cortadas de esa película. Fui muy divertido", manifestó el actor Al Madrigal a Comic Book Movie.

¡Mira aquí los primeros minutos de Morbius!