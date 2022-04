El segundo capítulo de Moon Knight está comenzando a mover mucho más a la nueva serie Marvel, dibujando de una manera más amplia a Marc Spector, su rol como Caballero Luna y la interacción angustiante que tiene con Steven Grant. Pero en medio del caos de la nueva entrega, se hizo mención a un incidente que tuvo lugar en Egipto y del que, aparentemente, el mercenario sería el responsable.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Después de que Layla se encuentra con Steven Grant y lo acompaña hasta su departamento, un hombre y una mujer que se presentan como policías interrumpen su reveladora conversación.

Sin embargo, estos individuos nunca fueron oficiales de las fuerzas del orden, sino que integrantes del culto a Ammit que comanda Arthur Harrow, quienes a la fuerza se llevan a Grant para enfrentarlo con el villano.

Mientras conducen a través de Londres, la mujer le comenta a su compañero el valioso activo que tienen entre manos, en referencia a Grant, a quien buscaron en realidad por las actividades de su otra personalidad, Marc Spector, particularmente porque tiene el ushabti de Ammit que reconocen como escarabajo dorado.

"Tenemos un fugitivo internacional hecho y derecho", comenta la mujer. "Marc Spector atacó una excavación egipcia con un equipo de mercenarios".

"Esto es lo que le hicieron a los arqueólogos", añade la secuaz de Harrow, mostrándole a su contraparte una foto de múltiples personas en el suelo, con heridas de bala. "Los ataron y les dispararon en la nuca, al estilo ejecución".

"Eso es siniestro, hombre", responde el otro de los súbditos de Harrow.

Moon Knight: ¿Qué hizo Marc Spector en Egipto?

En los cómics de Moon Knight, el volumen compilarotio publicado en 2018 escrito por Jeff Lemire, ilustrado por Greg Smallwood y con colores de Jordie Bellaire, hay luces sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Egipto a los que hace referencia de la serie y que además conectan con el origen del superhéroe de Marvel.

En el arco conocido como Birth and Death, parte 4 y parte 5, ya casi en la conclusión de toda una historia que examina las distintas personalidades de Moon Knight al adentrarse en la cabeza de Marc Spector, se explica que antes de ser mercenario tuvo formación como Marine y luego fue reclutado por la CIA.

Alejado de las actividades oficiales, Marc Spector se convirtió en un mercenario y se vio involucrado con Raoul Bushman, terrorista que lo reclutó para una misión en el norte de Sudán, cerca de la frontera con Egipto: el saqueo de un sitio arqueológico.

En el lugar, Bushman decide asesinar al arqueólogo líder de la investigación el Doctor Peter Alraune, presionando al resto de los investigadores para que revelen la ubicación de la recientemente descubierta tumba del faraón Seti II y objetivo de Raoul.

Buscando proteger a Marlene Alraune, hija del arqueólogo, Spector se abalanza contra Bushman y termina golpeándolo al punto detonar toda su ira y lanzar un contraataque con el que deja a Marc mortalmente herido.

Agonizando, Marc llega a la tumba de Khonshu, en medio del desierto. Instancia en la que, en el plano astral, entra contacto con el dios de la luna y la venganza para pactar recuperar su vida a cambio de convertirse en Moon Knight para cumplir con la voluntad de la deidad en la Tierra.

Y así fue como Spector se convirtió en el nuevo avatar de Khonshu, dios que no es capaz de acceder al plano terrenal y elige a campeones para que funcionen como conductos para sus actos de venganza, o sea los guerreros solitarios conocidos como Moon Knight o Caballero Luna.