Moon Knight, la nueva y esperada serie de Disney Plus acaba de llegar a la pantalla con su primer capítulo el cual tiene a Oscar Isaac en el rol principal, en una nueva pieza del Universo Cinematográfico de Marvel.

(Esta nota contiene spoilers, si no aún no ves el estreno de Moon Knight te recomendamos no seguir leyendo)

La primera temporada de seis episodios, que sirve como la revelación de la historia del origen del héroe, finalmente se estrenó el miércoles con un primer capítulo que sorprende y entrega refrescantes nuevos antecedentes sobre el héroe de la ficción, que como se muestró con anterioridad en los adelantos, pasa complicados momentos por aceptar su identidad.

La ficción cuenta la historia de Steven Grant (Oscar Isaac), quien lleva una vida tranquila. Sin embargo, su vida carece de emoción. Trabaja en la tiendas de regalo de un museo y sus compañeros parecen no respetarlo, su vida amorosa no existe y parecer ser un hombre insatisfecho con su vida. Pero Steve esconde un secreto.

Steve tiene al parecer un trastorno del sueño agresivo, lo que hace que tome precauciones en su hogar, como amarrarse a la cama y sellar las puertas. Sin imaginar que las situaciones en las que se involucran mientras no está consciente irían en aumento, poniendo en riesgo su integridad y la de quien los rodea.

En un acto desesperado por poder finalmente controlar su vida, Steve crea un plan para no dormir y ver los efectos. Sin saber lo que pasará.

¿Qué pasó en el primer capítulo de Moon Knight?

El personaje de Oscar Isaac despierta en un lugar alejado de la ciudad y comienza a escuchar voces que le dan instrucciones y discuten con él.

Mientras transita por el lugar se encuentra con Arthur Harrow (Ethan Hawke), el líder de una comunidad que tiene habilidades sobrenaturales.

Arthur revela que responde a la diosa egipcia dormida Ammit, quien buscaba poner paz en la tierra y cree que es necesario responsabilizar a las personas por sus acciones negativas futuras, además de las que ya han cometido, por que quienes no pasan la prueba deben ser ejecutados.

Tras un encontrón con Arthur, Steve le aclara que cual es su nombre, ya que el líder le insistía que era un mercenario llamado Marc, exigiendo que le entregue el escarabajo dorado que tiene en su poder, a pesar de sus intentos por devolver el objeto, las voces en su cabeza comienzan a dominarlo creando una situación que pone en riesgo la vida de Steve.

Luego de huir de los lugareños que lo perseguían, Steve despierta en su hogar y encuentra pruebas de que todo es más complejo de lo que ya es. Encuentra un celular y recibe llamadas de una mujer llamada Layla que le recrimina el darle un nombre falso "¿Por qué te haces llamar Steven?" y “¿Por qué hablas con acento británico?”.

Nuevamente la oscuridad se apodera de su departamento y huye buscando ayuda al lugar más seguro que conoce, el museo donde trabaja. Pero, nuevamente nada es como esperaba y se encuentra con Arthur, quien incluso tiene aliados en el museo.

Arthur logra realizar una prueba del alma de Steven, “Hay caos en ti”, le advierte Arthur y lo deja escapar.

¿Dónde ver Moon Knight?

La serie se encuentra disponible en Disney Plus, si todavía no estás subscrito a la plataforma y quieres hacerlo para disfrutar de más contenido de Marvel, debes ingresar AQUÍ.

