Un nuevo personaje se unirá al Universo Cinematográfico de Marvel que aparecerá en la nueva serie Moon Knight, donde el actor guatemalteco-estadounidense Oscar Isaac encarnará el nuevo personaje llamado Marc Spector.

Moon Knight se tratará de una serie de acción que presenta al personaje de Marc Spector que sufre de un trastorno de identidad disociativo, ya que es hijo de un rabino que escapó de los nazis y descubrió que un amigo de la familia era un asesino en serie de judíos. Esto fue traumatico y provocó esta condición en Marc, lo que lo lleva a crear dos personalidades llamadas Steven Grant y Jake Lockley. Y se podrá presenciar que las múltiples identidades que viven dentro Marc se verán envueltas en una letal guerra con los dioses en el Egipto antiguo y el moderno.

Y ya se realizó la premiere mundial de la serie el pasado 14 de marzo y el evento se realizó en Alemania, contando con la presencia de todo el elenco que confroma Moon Knight, los cuales fueron entrevistados y fotografiados por la prensa.

Durante esta instancia, las críticas de cine ya se realizaron acerca de Moon Knight, donde Sab Astley detalló “Moon Knight es una aventura de trotamundos brillantemente, loca y oscura; este es el ‘Marvel's trippy National Treasure”.

Mientras que desde What’s On Disney Plus comentaron “Moon Knight no se parece a nada que hayamos visto en el MCU. ¡Oscar Issac es fantástico! No puedo esperar a ver el resto de la serie. Este no es el origen típico de un superhéroe. ¡Es excelente!”

¿Cuándo sale y dónde ver por streaming el primer capítulo de la serie Moon Knight?

El primer capítulo de la serie Moon Knight estará disponible el próximo 30 de marzo y podrás disfrutarlo a través de la plataforma de streaming de Disney +. Además, como no nos gusta que te pierdas ningún detalle, también te dejamos las fechas de estreno de los siguientes capítulos:

Capítulo 2: 6 de abril de 2022.

Capítulo 3: 13 de abril de 2022.

Capítulo 4: 20 de abril de 2022.

Capítulo 5: 27 de abril de 2022.

Capítulo 6: 4 de mayo de 2022.