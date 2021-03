Candidata a concejala critica nuevo look de Mon Laferte: “Ese color resalta tu chanismo aún más”

La cantante Mon Laferte siempre hace noticia por su exitosa carrera musical en toda Latinoamérica, que la ha llevado a ser reconocida con tres premios Grammy's. No obstante, no solo eso destaca de la artista nacional, sino que su característico look también llama mucho la atención, donde usualmente siempre estrena nuevos colores en su cabello.

Y fue justamente eso lo que provocó que hace pocos días la interprete de "Tu falta de querer" haya sido criticada por redes sociales, específicamente por una candidata a concejala al municipio de Providencia.

María Isabel Hernández, sin ningun motivo alguno, le escribió a Mon Laferte en Twitter: “Ese color resalta tu chanismo aún más”.

Pero bueno, no es de esperarse, ya que la candidata que aspira a ser parte del consejo municipal de la comuna liderada por Evelyn Matthei, es militante del Partido Republicano, fundado por José Antonio Kast.

De hecho, la propia Hernández en su cuenta se describe como “donante de sangre, altruista, cooking lover y mamá chocha de dos”.

Cabe señalar que Mon Laferte no respondió ese comentario mala clase que le realizaron, donde solo ella quiso mostrarle a todos sus seguidores su nuevo look con un "Hola".