¿Qué fue del conocido Mr. T a 30 años del final de "The A-Team"?

Puede ser por sus cadenas de oro, su actitud o sus frases icónicas, pero de una forma u otra, recuerdas al Mr. T y a pesar de que se ha ausentado durante varios años de la televisión, el popular personaje y su intérprete sigue presente en la retina colectiva.

Laurence Tureaud, más conocido como Mr. T, saltó a la fama en 1982 con su aparición en Rocky III como el némesis de Rocky, Clubber Lang, y luego se convirtió en una verdadera estrella cuando al año siguiente protagonizó la exitosa serie The A-Team con su popular personaje BA Baracus.

Mr. T estuvo presente en las pantallas de televisión durante más de una década. Sin embargo, actualmente se encuentra alejado de la tv.

¿Qué ha sido de la carrera de MR T?

Fuera de sus roles como actor, el trabajo del Mr. T como promotor de productos comerciales siempre se mantuvo presente, a pesar de su ausencia en programas de tv. Ya sea que esté vendiendo barras de Snickers o World of Warcraft, sus anuncios siempre han logrado llamar su atención, donde deja al descubierto su carisma.



Entró en el Salón de la fama de la lucha libre

Mr. T se hizo conocido por interpretar a un boxeador en Rocky de1982, pero tras su participación y la creciente fama, el actor decidió dar el salto al ring en donde incluso actuó en el evento inaugural de WrestleMania, donde fue compañero de Hulk Hogan contra "Rowdy" Roddy Piper y Mr. Wonderful. Piper oaso mucho tiempo señalando que no respetaba al Mr T como luchador debido a su carrera como actor que le permitió el salto al ring, sin embargo eso cambió cuando el actor convertido en luchador ingresó en el Salón de la Fama de la WWE en 2014.

Luchando contra el cáncer

En medio de su apogeo en los 90s el actor debió disminuir su carga laboral debido a que se le detectó un cáncer. "¿Puedes ceerlo?" comentó a la revista Coping with Cancer después de que le diagnosticaran linfoma de células T en 1995. "Cáncer con mi nombre. Cáncer personalizado". Escribió un libro aún inédito sobre su experiencia con la autora Joyce Brooks, llamado El cáncer salvó mi vida: el cáncer no es para los débiles". "Si no me recuerdas que tengo cáncer, tampoco lo recordaré, porque estoy demasiado ocupado viviendo ", dijo en su libro.

Adiós a sus collares

Se hizo mundialmente famoso por sus enormes collares de oro, que usaba en honor a los a los esclavos africanos que llegaban a Estados Unidos encadenados, sin embargo, decidió dejar de utilizarlos en 2005 en señal de respeto por las víctimas y afectados del huracán Katrina. No obstante, de vez en cuando las usa para spots publicitarios.

De vuelta a la TV

En 2011, Mr. T participó en un programa de la BBC 3 llamado World's Craziest Fools. Un espacio en donde se mostraban clips divertidos y sorprendentes capturados por cámaras de todo el mundo, la serie emitió 20 episodios antes de salir del aire en marzo de 2013.

Tiene su propia APP

MIster T, siempre innovador decidió unirse al nuevo mercado y creó una aplicación con características que incluyen un T-Booth, filtros similares a Snapchat para obtener ese mohawk perfecto, un Magic T-Ball para consejos e incluso un reloj despertador e incluso un mensaje para despertar donde hace alusión a su celebre frase "I pity the fool".

MR T APP