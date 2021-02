Mila Correa revela su lucha contra el cáncer de mama: "Yo saldré victoriosa de esto"

La brasileña, Mila Correa, que se hizo conocida en nuestro país cuando participó el reality de Mega "Amor a Prueba" el año 2014, en donde compitió junto al ex 40 o 20, Junior Playboy, reveló que está luchando contra el cáncer de mamas.

En conversación con el diario Las Últimas Noticias, la bailarina habló acerca de la enfermedad, la cual le fue detectada en octubre del año pasado. Sobre como fue ese momento Correa señaló "llegó a mi vida de forma abrupta. Primero tuve unos cambios hormonales, con reglas que me duraban un mes y después sentí algo duro en mis pechos. Los doctores creían que el problema esta de mi cintura para abajo hasta que dieron con el problema: nódulos malignos en la mama y ganglio izquierdo, No está ramificado, sólo ahí, pero es muy agresivo. De todas maneras trato de no darle tanta importancia la enfermedad, sino a lo positivo que se saca de esto".

La conocida figura de televisión comenzó un tratamiento en el instituto oncológico FALP (Fundación Arturo López Pérez). "Me fortalecí físicamente con acupuntura, entregamiento y empecé a comer alimentos que fortalezcan mi sistema inmune para que las quimioterapias no me peguen como una bomba". Indicó.

También contó que comenzó en enero con las quimioterapias. "No me pegó tanto; sí se me empezó a caer el pelo de inmediato. Así que decidí raparme de una, como una forma de darme ánimo, de no darle tregua a esta enfermedad para que se apodere de mí, incluso que no se apodere de mi imagen. He grabado y sacado fotos de todo el proceso".

"Siento que la fuera para soportar esto viene de mi interior: estar sin pelo, sin cejas, es superficial". Indicó.

También señaló que solamente ha llorado dos veces desde su diagnostico. "Me prometí no soltar ni una lágrima más por esta enfermedad. Puedo llorar hasta porque me corté un dedo, pero no por el cáncer; es darle mucho poder. Y yo saldré victoriosa de esto". Concluyó.