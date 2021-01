Miguel Herrán aclara sus alarmantes mensajes: "Me observo y veo actitudes que no me gustan"

Los mensajes preocupantes del actor llamaron inmediatamente la atención de sus fanáticos, quienes encendieron alarmas sobre el estado de salud del intérprete de Cristián en Élite. Herrán ha estado en cuarentena obligatoria debido a un contacto estrecho con alguien contagiado de coronavirus.

Tras esto el actor ha señalado en varias oportunidades que le es difícil estar solo y encerrado, lo que generó la preocupación de sus seguidores, quienes constantemente le dejaban mensajes de apoyo.

Este sábado al cumplirse el periodo de confinamiento establecido, Miguel entregó explicaciones a sus seguidores en Instagram y agradecerles el animo que le enviaban.

"Bueno ya es hora.. no me gusta dar explicaciones, pero creo que es lo mínimo que os merecéis por todo el apoyo que he recibido estos días.. Lo primero de todo. GRACIAS!!. Me he sentido totalmente querido estos días, por conocidos y desconocidos". Comienza diciendo el mensaje.

"En ningún momento quise generar toda la preocupación que se creó al rededor de mi anterior foto.. no estuve mal por estar encerrado, estaba mal por no sentirme más positivo ante un problema tan primer mundista como el de estar encerrado en una casa.. Ojalá todos tuviéramos una casa en la que poder estar encerrados" Señaló.

Luego agregó que "muchas veces me observo y veo actitudes que no me gustan, que quisiera cambiar.. y me cuesta. A veces me desvío del camino que me he querido marcar y no me gusta. ¡Pero es lo más normal del mundo! No hay que alarmarse. Me gusta compartir momentos personales con todos vosotros. Es mi forma de “influenciar” es lo que considero que debo mostraros de mi vida"

Finalizó señalando que "Soy famoso, gano mucho dinero y mi vida es la puta hostia! Y me encanta mi vida. Pero no existe una fórmula de la felicidad, no por estar hoy aquí arriba todo va a ser bueno.. mis momentos más felices han sido estando en la mierda más profunda, los momentos de transformación y de progresión personal vienen muchas veces después de una buena hostia. Y creo que es eso lo que debo mostrar. Que soy un humano más". cerró el actor en instagram.