Actor de "La Casa de Papel" muestra el deterioro que le ha provocado el contagio con Covid-19

El actor de populares series como "La Casa de Papel" y "Élite" Miguel Herrán compartió con sus seguidores en Instagram imágenes que evidencian el deteriorado estado en que se encuentra tras contagiarse con Covid-19.

El pasado 5 de enero, el intérprete español anunció que había tenido un contacto estreno que lo mandó hasta un aislamiento: "10 días en casa para este humano que ha estado en contacto directo con un infectado.. a ratos pienso que esta vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia-ficción".

Seis días después el actor se mostró completamente diezmado por la enfermedad que mantiene al mundo en una crisis sanitaria.

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona", escribió para la sorpresa de quienes lo siguen en la red social.

Luego, describió que la primera foto expuesta en la publicación corresponde al "primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones".

Esto para luego indicar que la segunda imagen era del "día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada".

Para la tranquilidad de los fanáticos, el intérprete de "Rio" advirtió que "ESTOY BIEN! ES SOLO UNA REFLEXIÓN QUE QUERÍA COMPARTIR".

"Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve", resaltó Herrán en referencia a las copiosas nevazones que han azotado a España en los últimos días.

Miguel Herrán, de "La Casa de Papel", en el día 1 de su contagio con Covi-19.