La Casa de Papel acaba de estrenar su quinta y al parecer última temporada y es por eso que los actores comenzaron a dejar mensajes emotivos en sus redes sociales, entre ellos Miguel Herrán, quien compartió un tierno mensaje para su compañera Úrsula Corberó quien interpreta a Tokio.

El ex actor de Élite caracteriza a Rio en la serie, quien es el interés amoroso de Corberó. La actriz en sus redes pidió a sus seguidores que describieran a Tokio en tres emojis, sin embargo Herran fue más allá y le escribió un divertido comentario.

“Tokio es una perra sorprendente…Curvilínea y elocuente.�� Magnificamente colosal.❤️�� Extravagante y animal.��”, parafraseando la canción de Naty Peluso.

Los primeros 5 episodios ya están disponibles en Netflix y dejó a los fans desolados frente a una inesperada muerte.

¿Quién muere en La Casa de Papel 5?

La sección contiene spoilers. Si aún no has visto los capítulos de la nueva temporada, te recomendamos no seguir leyendo.

Los nuevos capítulos dejaron destrozados a los fans luego de que se revelara quién es el quinto caído del grupo.

Esa persona resultó ser nada más ni nada menos que Tokio, quien ha sido la narradora de la trama desde el inicio.

Todo ocurrió en el último episodio de la primera parte de la quinta temporada, mientras Sagasta y el escuadrón del ejército corren hacia la cocina, Tokio herida se queda atrás para luchar contra ellos mientras Denver y Manila bajan por el hueco del montaplatos. Desafortunadamente, debido a sus heridas, Tokyo no puede bajar por el pozo. Debajo de Tokio, Rio ha creado un agujero para intentar salvarla, pero no es suficiente. La pareja se despidió emocionalmente antes de que le dispararon varias veces.

Sangrando en el suelo, Gandia se para junto a ella, sonriendo, pensando que ganó, sin embargo, Tokio como siempre tiene un AS bajo la manga. Ella abre lentamente la mano para mostrarle a Gandia varios anillos de metal y le sonríe: ha dejado que todas las granadas que tenía en su cuerpo se activaran. Hay una fuerte explosión y el equipo del atraco está devastado, sabiendo que es imposible que se haya salvado.