Metallica estrena nueva versión de "Blackened" desde la cuarentena

Los músicos del mundo entero buscan formas de seguir en contacto con sus fans ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. Metallica es una de las bandas que estaba en gira cuando la pandemia exploto, por lo que se ha encargado de hacer varios regalos a los que se quedaron con ganas de verlos.

Primero fueron conciertos liberados y la posible creación de un nuevo disco, pero por ahora decidieron dar una nueva versión de uno de sus clásicos. Se trata de "Blackened", canción que abre el disco ...And justice for all de 1988.

La nueva grabación, hecha desde la casa de cada uno, tiene varias diferencias notorias en comparación a la original. Por ejemplo, James Hetfield deja atrás la guitarra eléctrica para reemplazarla por una acústica, además de cantar con un tono mucho más calmado.

Uno de los cambios más notorios de la nueva "Blackened" es la guitarra acústica de James Hetfield.

Como si fuera poco, la canción toma un ritmo mucho más lento que su primera versión, algo que la banda aprovecha para mostrar su faceta más desenchufada.

Revisa aquí la nueva versión de "Blackened" de Metallica: