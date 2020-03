"Masterchef Celebrity" vivió sorpresiva eliminación y detona cientos de reacciones en el público

Una sorpresiva eliminación de vivió en un nuevo episodio de "Masterchef Celebrity" la noche de este domingo, cuando los participantes tuvieron 60 minutos para crear 12 canapés, con los más diversos ingredientes.

Los famosos tuvieron que trabajar con materias primas de diversos países del mundo, entre ellos: Brasil, España, Francia, Estados Unidos, Isla de Pascua, Alemania, Argentina y México.

En la oportunidad, los "delantales negros" recibieron la ayuda de sus compañeros que habían subido al balcón, dinámica en la que la más perjudicada fue La Botota, al trabajar con Rocío Marengo y no terminar su plato.

Steffi, César, Grimanesa y Carlos se salvaron en esa primera instancia. En tanto que la prueba definitiva fue cocinar cochayuyo, que era la "sorpresita" que trajo la caja secreta chilena.

Esta vez La Botota logró salvarse junto a Pato y Marcelo, incluso logrando sacarle lágrimas a la chef Fernanda por recordarle sabores de su infancia. En tanto, Ranty, Ignacia y Pablo quedaron en peligro.

Cuando el jurado se acercaba al borde de anunciar quien debía dejar el programa, Leo Caprile interrumpió y pidió tomar el lugar del eliminado, ante el impacto de los presentes.

Los responsables del espacio de Canal 13 accedieron y el animador de "Juego contra fuego" terminó abandonando la noche de este domingo “Masterchef Celebrity”, detonando más de una lágrima entre sus compañeros.

Ante la salida de Caprile, se generaron las más diversas reacciones, sobre todo lamentando su partida:

#FinalInesperado me imagino que Leo Caprile se tuvo que retirar para empezar a hacer "Juego contra Fuego". Ya que el prograna es grabado. pic.twitter.com/R5sEEh68xF

Cada vez que veo a Leo Caprile me acuerdo de 'Casi En Serio' (el matinal de la tarde jajaja). Putas que me gustaba ese programa cuando era chica xd #FinalInesperado

Esto si me sorprendió !!! Leo Caprile renuncia???? #FinalInesperado pic.twitter.com/Y7GQouxC8v

#MasterChefCelebrity noooo me muero si se va el leo caprile pic.twitter.com/aqTO0R9KTs

No se pa que entran si despues se van a los tres programas y mas encima salvan a que realmente debe irse !!! NO DEBERIAN PERMITIRLO !! SE VAN LOS DOS NO MAS !!! MULA !!!!