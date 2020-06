"Revivir ese momento me dolió el triple": Ignacia Allamand contó el tras bambalinas de su eliminación de "Masterchef Celebrity"

"Mastechef Celebrity" perdió anoche definitivamente a Ignacia Allamand, después de que no pudiese sortear el desafío de eliminación. Fuera de pantalla, la actriz reveló que el día en que se registró ese capítulo fue malo en general para ella, con una seguidilla de suceso que afectaron su ánimo y desempeño, al nivel de ser coronado con su salida del programa de Canal 13.

Una vez exhibido el episodio la noche del domingo, Allamand se volcó a su cuenta en Instagram para contar los detalles de lo que no se vio del episodio, algo que llevaría a entender de mejor manera lo que los espectadores vieron en pantalla.

"La mañana del día que fui eliminada de @masterchefchile me quedé dormida. Alcancé apenas a subirme a la van, y aunque nunca pensé que sería mi último día, no llegar a la hora es algo demasiado raro en mi... partí mal. Después todo sucedió como en cámara lenta", partió contanto la actriz.

Ignacia Allamand sufrió durante el último desafío que enfrentó en "Masterchef Celebrity".

"Pasaron cosas que me fueron desmoralizando, estaba agotada emocionalmente", siguió relatando. "Además durante la primera prueba no me daba el tiempo y me frustré y en la segunda se me quedó la soya y me dediqué tanto a tratar de lograr un sabor especial a cada preparación que se me vino todo encima y mis dumplings quedaron listos... pero fuera del plato �� ".

Ya en el momento de la verdad, "inmediatamente supe que yo era la próxima eliminada y no lo podía creer ¡Quería tanto llegar a la final y no entendía cómo había fallado en algo tan absurdo! ¿Por qué no hice algo más simple? �� ".

Allamand entonces para a reconocer su error, indicando que "honestamente no tengo idea, no era el momento de ponerme autoexigente y la cagué ����‍♀️ Soy la única responsable de mi error. Hoy al revivir ese momento me dolió el triple, porque se que desilusioné a algunas personas y me da pena".

Y antes de terminar el mensaje, Ignacia le pide disculpas a quienes la apoyaron durante el viaje, asegurando que "lamento profundamente defraudar a quienes creyeron en mi y valoro infinito cada mensaje y muestra de afecto ♥️ Me comprometo a seguir inventando cosas para mantenernos en contacto".