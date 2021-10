El universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose y es que rumores apuntan a que ya hay películas en desarrollo que protagonizarán la nueva fase de Marvel Studios.

El medio The GWW señaló que Thunderbolts, Nova, Shang-Chi 2 y World War Hulk, son filmes que encabezan la nueva etapa del MCU.

Marvel está en medio de sus planes de la Fase 4 con el estreno de Eternals y Spider-Man: No Way Home las cuales llegan dentro de pocas semanas. Mientras tanto, la próxima alineación de películas de MCU en 2022 incluye secuelas lideradas por Doctor Strange, Thor, Black Panther: Wakanda Forever y para el 2023 ya están confirmadas The Marvels, Guardians of the Galaxy Vol. 3, y Ant-Man and the Wasp: Quantumania, además de nuevas películas para Capitán América, Blade y Deadpool de Sam Wilson.

Thunderbolts

Según The GWW, la película Thunderbolts está en desarrollo. Seis miembros de los cómics de Thunderbolts ya forman parte del MCU: Bucky Barnes, Baron Zemo, Hawkeye, Ghost, Taskmaster y el general Ross. Por lo que sería posible y muy interesante juntarlos a todos en un solo proyecto..

Chang-Chi 2

Este quizás es el anuncio menos sorprendente debido al éxito que tuvo la primera entrega. Sumado a esto, el final de la primera entrega dejó entrever que aún hay mucha historia por contar. La escena post créditos reveló que Ten Rings volverá.





Nova

Los rumores sobre su llegada están desde hace años, sin embargo, nunca se ha confirmado nada. El fandom de Marvel creía que debutara en la última película de Los Vengadores Avengers Endgame, otros apostaban por Guardian of the Galaxy vol. 3

Okoye

Otro rumor mencionado por el medio apunta a que el personaje de Danai Gurira tendría su propia serie como un spin off de Black Panther.

Black Panther: Wakanda Forever, se lanzará el 11 de noviembre de 2022. por lo que apuntan a que el estreno, de realizarse se haría en una fecha posterior.





World War Hulk

Mark Ruffalo ha continuado interpretando el rol en distintas series y películas. Apareció en la escena post crédito de Shan-chi y retomará el rol para la cinta She Hulk, por lo que su participación en una nueva cinta sobre Bruce Banner no suena para nada imposible.