"Me partió el corazón": María Luisa Godoy revela que dos de sus hijas también se contagiaron con Covid-19

María Luisa Godoy reveló que dos de sus hijas dieron positivo para Covid-19, en el resultado de los test PCR a los que se sometieron, tras confirmar que ella misma se había contagiado con la enfermedad.

Godoy comentó a LUN que después de dar positivo, ella se aisló en una pequeña pieza para cumplir una cuarentena, aunque no estaba mayormente nerviosa con el tema.

"No me preocupé por mi embarazo porque desde que llegó el Covid al país me puse a leer harto sobre cómo afectaba a las embarazadas y no hay ningún informe que confirme que es dañino para las embarazadas y los bebés en formación porque la placenta los protege", explicó.

María Luisa Godoy ya muestra un avanzado estado de ebarazo.

Luego, le explicó a sus hijas, Violeta (7), Jacinta (5) y Luisa (3), vía Facetime que se tendrían que hacer el examen, además de mantener su respectivo aislamiento junto a su padre Ignacio Rivadeneira.

“Se hicieron el examen y Nacho y Violeta salieron negativos. La Luisa y la Jacinta salieron positivas, aunque por suerte, también asintomáticas, así que también se fueron de cuarentena y en la casa con todos los resguardos con ellas y conmigo”, relató.

Eso sí, "ahora ellas también salieron de cuarentena" y que cuando el confinamiento dentro de su misma casa se acabó "aquí todas gritaban. Yo estaba feliz. Nacho aliviado. Finalmente estaba agradecida porque acá tanto yo como mis dos hijas fuimos Covid-19 asintomáticas. Y todo ha sido volver a la rutina".

Eso sí, Godoy confesó que "hubo una parte muy difícil: hacerles entender a las niñas que no podíamos vernos. Los primeros días se ponían guantes y mascarillas habrían la puerta de la pieza donde estaba para entrar; tuve que cerrar con llave".

“Cuando se ponían a llorar por algo y me llamaban hacíamos Facetime. Lo que más me costó, y también a ellas, fue no poder abrazarlas. Es muy difícil explicarles a tus hijas que no las puedes abrazar, darles un beso, que si les pasa algo no las puedes contener. Eso me partió el corazón", admitió.